Coronavirus, la Sardegna piange altri tre morti: contagi sempre sotto controllo, oggi solo 23 in più. Sono 1161 i casi di Corona Virus in Sardegna con un aumento oggi di 23 casi. Sono 133 le persone in ospedale: di questi 107 ricoverati con sintomi e 26 in terapia intensiva. Sono 737 le persone in isolamento domiciliare per un totale di 870 positivi. I guariti sono saliti a 208, mentre i morti sono 83. I tamponi effettuati sono 12395