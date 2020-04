Coronavirus, in Sardegna un carico di mille e 400 casse di mascherine

L’annuncio del presidente della Regione Christian Solinas: “Oggi è una giornata importante per la Sardegna impegnata a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus: è appena arrivato nell’Isola un carico di 1400 casse di dispositivi di protezione”

Il materiale sanitario sarà distribuito immediatamente al personale degli ospedali e agli operatori che sono in prima linea per combattere battaglia contro la diffusione del contagio.