Coronavirus in Sardegna, solo cinque nuovi contagi ma si contano sette decessi

Cinque nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna che portano il totale a 1290. Purtroppo dopo due giorni senza vittime oggi se ne contano sette. Numeri non buoni quelli di oggi come invece si sperava. In totale quindi dall’inizio dell’epidemia sono 116 i decessi, 413 guariti. Sono stati effettuati molti più tamponi rispetto agli scorsi giorni, 23.299 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 104, di cui 17 in terapia intensiva, mentre 657 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 335 pazienti guariti (+10 rispetto al dato precedente), più altri 78 guariti clinicamente. Salgono a 116 le vittime.

Sul territorio, dei 1.290 casi positivi complessivamente accertati, 234 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento), 93 nel Sud Sardegna, 54 a Oristano, 76 a Nuoro, 833 (+3) a Sassari.

Nella tabella tutti i dati delle varie regioni.