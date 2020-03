Coronavirus in Sardegna, l’ultimo bilancio: 682 casi, 28 morti e 38 guariti

Sono 682 i casi totali di coronavirus in Sardegna, in incremento di 42 rispetto a ieri. Di questi 28 sono deceduti, 38 guariti. Ecco i contagi nelle varie province: se ne contano 103 nella città metropolitana di Cagliari, 52 nel sud Sardegna, 10 Oristano, 57 Nuoro, 455 a Sassari, il dato più preoccupante. Solo qui nella giornata di oggi si sono registrati 39 nuovi casi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 137, di cui 24 in terapia intensiva, mentre 485 sono le persone in isolamento domiciliare.