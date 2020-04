Coronavirus in Italia: tornano ad aumentare i morti, ma sempre meno persone in terapia intensiva e calano anche i malati. Si può davvero sperare che il picco sia passato, anche se oggi in Italia si registrano 111 morti in più rispetto a ieri: si liberano sempre più posti nelle terapie intensive e c’è una flessione anche nel numero dei nuovi malati. “Sono 93.187 i pazienti positivi al coronavirus in Italia, 1.941 in più rispetto a ieri. Ieri i positivi al Covid 19 erano 91.246. I pazienti in terapia intensiva sono oggi 3.898, 79 in meno rispetto a ieri. Dei 93.187 pazienti positivi, ha sottolineato Borrelli, 28.976 sono ricoverati con sintomi, 3.898 in terapia intensiva e 60.313 in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi ad oggi sono 22.837. “Voglio evidenziare che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati nelle terapeie intensive scende”, ha aggiunto.

Sono invece 111 le persone morte in più rispetto a ieri. Oggi si registrano 636 nuovi deceduti, mentre ieri erano 525. Il numero totale delle vittime è 16.523″, questo il punto della situazione sul nostro giornale partner Quotidiano.net.