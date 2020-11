Coronavirus in Italia, record di nuovi positivi: si sfiorano i 38 mila casi, 636 morti

L’ultimo bollettino, sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, segna un ulteriore aumento dei nuovi positivi (con un incremento dei tamponi). Nella giornata già la Fondazione Gimbe aveva avvertito che, nella settimana 4-10 novembre, rispetto alla precedente, le terapie intensive hanno superato “la soglia di saturazione in 11 regioni”, si sono registrati “2.918 decessi” ed è stata rilevata “un’impennata di contagi tra il personale sanitario”.

Torna a salire la curva epidemia in Italia, dopo il rallentamento di ieri. Sono 37.978 i nuovi casi, nuovo record di sempre, contro i 32.961 di 24 ore fa. Un aumento solo parzialmente compensato dai tamponi in più (oggi 234.672, 9mila più di ieri), tanto che la percentuale positivi/tamponi sale dal 14,6% al 16,1%. Negativo anche il dato dei decessi, in ulteriore crescita rispetto ai 623 di ieri: oggi sono 636. La regione con più contagi resta la Lombardia, con 9.291 i nuovi casi. Segue il Piemonte (4.787) e la Campania (4.065). Continua a leggere su Q.net

I DATI IN SARDEGNA – Sono 13.794 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 301 nuovi casi, 205 rilevati attraverso attività di screening e 96 da sospetto diagnostico.

Si registrano cinque decessi (298 in tutto): due donne, di 96 e 95 anni, residenti rispettivamente a Lotzorai e Calasetta, e tre uomini, due ottantenni di Sestu e Cagliari e un novantatreenne di Sassari.

In totale sono stati eseguiti 308.919 tamponi con un incremento di 4.144 test. Sono invece 424 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6 rispetto al dato di ieri), mentre è di 56 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.891. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.045 (+94) pazienti guariti, più altri 80 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 13.794 casi positivi complessivamente accertati, 2.880 (+104) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.277 (+50) nel Sud Sardegna, 1.137 a Oristano, 1.758 (+13) a Nuoro, 5.742 (+134) a Sassari.