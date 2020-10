Coronavirus in Italia, positivi sopra quota undicimila e oggi 69 morti: record in Sardegna, dove con meno tamponi si è raggiunta quota 230 casi e più di metà sono sintomatici mentre aumentano i ricoveri negli ospedali sempre più in difficoltà. In campo nazionale invece questi i numeri del bollettino di oggi: con meno tamponi dei giorni scorsi, oggi 146mila, il numero dei contagiati dal virus continua a salire. Oggi sono stati in campo nazionale 11705, contro i 10925 di ieri, dunque circa 800 contagi in più. I morti oggi sono stati 69, contro i 47 di ieri. Picco in Lombardia con quasi tremila nuovi casi in un solo giorno, salgono anche i ricoveri ma va registrato che sono aumentati anche i guariti, oggi 2334 contro i 1225 di ieri. Di fatto in campo nazionale, l’8 per cento delle persone sottoposte a tampone è risultata oggi positiva al virus. Intanto più tardi Conte annuncerà le misure del nuovo decreto.

Sono 6.096 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 230 nuovi casi, 113 rilevati attraverso attività di screening e 117 da sospetto diagnostico. Si registrano due decessi, una donna di 78 anni residente nel nord Sardegna e una di 92 anni della Città Metropolitana di Cagliari. Le vittime sono in tutto 174.

In totale sono stati eseguiti 228.705 tamponi con un incremento di 1.911 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 208 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+16 rispetto al dato di ieri), mentre è di 29 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.488 (+20) pazienti guariti, più altri 38 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 6.096 casi positivi complessivamente accertati, 998 (+70) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 864 (+55) nel Sud Sardegna, 484 (+32) a Oristano, 909 (+15) a Nuoro, 2.841 (+58) a Sassari.