Coronavirus in Italia, oggi calano i contagi ma con meno tamponi: 208 morti, l’indice di positività però sale. Oggi poco meno di 30mila nuovi positivi (29907 contro i 31758 di ieri) e soprattutto meno morti (108 contro i 297 di ieri), ma so o stati effettuati 32mila tamponi in meno e su questi l’indice dei positivi è salito al 16 per cento, segno che la curva dei contagi non ha certo frenato, anzi. Governo verso la nuova stretta, si ipotizza il coprifuoco in tutta Italia alle 18. Ci sono stati inoltre in campo nazionale 96 nuovi ingressi in terapia intensiva.

Sardegna, ora è un Covid da incubo: quasi 400 nuovi contagi oggi e altri sette morti nell’Isola. Sono 9.830 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 399 nuovi casi, 218 rilevati attraverso attività di screening e 181 da sospetto diagnostico. Si registrano 7 vittime (234 in tutto): tre residenti nel nord Sardegna, una donna e due uomini rispettivamente di 65, 73 e 92 anni, tre della Città Metropolitana di Cagliari, due donne e un uomo di 54, 82 e 74 anni, e un uomo di 84 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.