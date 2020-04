Coronavirus in Italia, la prima vera grande flessione: dimezzati i malati rispetto a ieri. Sì, ce la faremo

Coronavirus in Italia, la prima vera grande flessione: dimezzati i malati rispetto a ieri. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di una crescita dei malati (cioè le persone attualmente positive) che è solamente di 878 unità, contro i 1941 di ieri. E’ la prova che le misure di distanziamento funzionano in tutta Italia e che la curva ora sta decisamente calando: si può sperare. La crescita del virus è del 2,3 per cento, il dato più basso dal 10 marzo, quasi un mese fa. Oggi risultano invece ricoverati in terapia intensiva 3792 persone, esattamente 106 meno di ieri. Sono invece ricoverati con sintomi 28718 persone, 258 meno di ieri. Rimane alto invece il numero dei morti: sono stati 604, ma ovviamente si riferisce questo numero drammatico a presone che hanno contratto il virus diverse settimane fa. Invece cresce moltissimo anche il numero dei guariti in Italia, che sono stati 604. Sono 935 i casi ufficiali di Corona virus accertati invece in Sardegna ad oggi ( 13 in più di ieri). La situazione territoriale è la seguente: 620 in Provincia di Sassari (10in più), Città metropolitana 148 casi (2 più di ieri), 28 in Provincia di Oristano (1 in più di ieri), 74 nel Sud Sardegna (nessun caso) e 65 in Provincia di Nuoro (nessun caso)