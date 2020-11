Coronavirus in Italia, calano lievemente i contagi, i morti e il tasso di positività. I numeri di oggi del bollettino sembrano confermare il rallentamento della curva del virus, anche se leggero: oltre 34mila contagi contro i 37mila di ieri, 692 morti (sette in meno di ieri) e un tasso di positività che invece è al 14,6 per cento mentre ieri era al 16. Insomma numeri ancora preoccupanti ma che alla luce del calo dell’indice Rt registrato ieri in tutte le Regioni lasciano sperare in un miglioramento.

Più o meno simile la situazione oggi anche in Sardegna.

Sono 18.089 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 511 nuovi casi, 277 rilevati attraverso attività di screening e 234 da sospetto diagnostico.

Si registrano 12 decessi (379 in tutto): 5 uomini e 7 donne, in un’età compresa fra i 68 e gli 88 anni. Le vittime: 5 residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Sassari, 2 nella provincia di Oristano e 2 nel Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 343.699 tamponi con un incremento di 3.702 test. Sono invece 504 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (ventidue in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 70 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.340. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.727 (+210) pazienti guariti, più altri 69 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 18.089 casi positivi complessivamente accertati, 3.783 (+108) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.861 (+39) nel Sud Sardegna, 1.466 (+70) a Oristano, 3.105 (+109) a Nuoro, 6.874 (+185) a Sassari.