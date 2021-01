Coronavirus in Italia, 18.020 casi e 414 morti: in 9 regioni terapie intensive oltre la soglia di allerta

La curva dei contagi Covid torna a crescere, come evidenziano anche i dati della Fondazione Gimbe, che rilevano un incremento del 27%, dopo sei settimane consecutive di calo. Il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia, come ogni giorno, va a comporsi con i dati che arrivano dalle Regioni.

I nuovi casi sono 18.020, i morti 414. Oggi sono stati effettuati 121.275 tamponi. Il tasso di positività risale al 14,9%. Il rapporto tra positivi e casi testati al 33,73%. I ricoveri crescono di 117 unità, a quota 23.291, le terapie intensive di 16, a quota 2.587. Continua a leggere su Q.net