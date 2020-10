Aumento di casi di Coronavirus in Italia: il bollettino odierno registra 21.994 nuovi positivi e 221 morti.

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.994, rilevati sulla base di 174.398 tamponi, 221 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 37.700. Sono invece 1.411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 127 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri ordinari sono 958. Continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net