Coronavirus, impennata di nuovi casi in Italia: 3.678 contagi e 31 morti

Nuovo sensibile aumento per i contagi da Covid nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 3.678 a fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 31, a fronte dei 28 di ieri. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Il totale dei casi sale a 333.940, i nuovi contagi non erano cosi numerosi dal 16 aprile: il maggior numero in Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300), Piemonte (287). Continua a leggere su Agi.it