Coronavirus, il governo pronto al sì: “Sardegna e tutta Italia zona gialla dal 7 gennaio, ma restrizioni confermate”. Dal 7 gennaio l’Italia cesserà di essere solo rossa o arancione, come in queste feste, ma tornerà tutta o quasi gialla, con il coprifuoco alle 22 e bar e ristoranti e altre attività chiusi alle 18 del pomeriggio. E la conferma della chiusura di palestre e piscine. Lo ha affermato la sottosegretario Zampa rispondendo ad Affaritaliani.it: “Il 7 gennaio si ricomincia con la normale colorazione, giallo, arancione e rosso, sulla base delle misurazioni illustrate ogni settimana e che tutti conoscono, a partire dalle Regioni”. Dunque una settimana di zona rossa in Sardegna, ad eccezione del 4 gennaio che sarà arancione, e poi dal 7 gennaio salvo sorprese torna la zona gialla con spostamenti liberi.