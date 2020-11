Coronavirus, il giorno più nero in Italia: quasi 40mila positivi con meno tamponi di ieri, con 449 morti. Si aggrava col nuovo record di sempre la situazione dei contagi del Covid in Italia: oggi 39448 nuovi contagi, 449 morti e 119 nuovi ingressi nelle terapie intensive. Ma quasi diecimila dei contagi sono solo in Lombardia. “Campania e Piemonte oltre 4mila. Picco in Veneto: più di 3.800. Record anche in Toscana. L’Emilia-Romagna sopra 2mila. Marche ancora oltre quota 600. Nuovo Dpcm e Italia divisa in tre fasce, il premier Conte: “Rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato”, si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net, in un giorno di grande tensione culminato con la sostituzione del commissario in Calabria.

Sardegna, il Covid avanza di sempre di più: oggi 425 nuovi casi, quattro morti e dieci in più in terapia intensiva. Sono 11.837 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 425 nuovi casi, 224 rilevati attraverso attività di screening e 201 da sospetto diagnostico.

Si registrano quattro vittime (253 in tutto): due residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due nelle province di Nuoro e Sassari.