Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: calano i contagi ma i morti sono 634

Calano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma non i morti. I nuovi casi di Covid in Italia sono 14.842 a fronte di 149.232 test effettuati nelle ultime 24 ore (in aumento di oltre 38mila rispetto a ieri). Il rapporto tra positivi e tamponi scende così al 9,9% (ieri era del 12,3%). Ritorna invece a salire il numero dei morti: 634 (+106 rispetto al giorno precedente). Continua il calo del numero complessivo dei ricoveri in terapia intensiva (attualmente 3.345, -37 da ieri). Boom di guariti: 25.497 (il totale di dimessi o guariti è 958.629). E si registra anche un forte calo degli attualmente positivi: -11.294, che porta il totale a 737.525. Il totale dei malati dall’inizio dell’emergenza ha raggiunto è di un 1.757.394 casi. Sono infine 704.099 le persone in isolamento domiciliare, 10.814 meno di ieri. La regione più colpita è il Veneto con 3.145 nuovi casi, seguono la Lombardia con 1.656, l’Emilia Romagna con 1.624 e il Lazio con 1.501. Continua a leggere su Q.net