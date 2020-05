Coronavirus, gli scienziati: “Il Covid diventerà un raffreddore, la vittoria è vicina”

Vuoi vedere che questo Coronavirus toglie il disturbo? Le cronache ci dicono che il profilo dell’infezione sta cambiando, rispetto ai primissimi giorni dello tsunami. Lo ammette Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano: “Se dalla trincea vedi il nemico che si ritira non hai ancora vinto la guerra, ma qualcosa sta accadendo”. Le terapie intensive in marzo erano piene di malati che arrivavano dal pronto soccorso con insufficienza respiratoria, polmoniti che richiedevano la ventilazione assistita. “Vedevamo purtroppo tanti decessi. Ora queste situazioni sono sempre più rare, come confermano i dati della Protezione Civile”.

