Coronavirus, gli angeli di Quartu: pizzette gratis consegnate alle famiglie in difficoltà

Decine di pizze alle famiglie in difficoltà di Quartu. Tutto grazie alla generosità di una nota pizzeria di Quartu che stretto un accordo coi volontari del Nos (nucleo operativo soccorsi) della Protezione civile. Il patto prevede che ogni martedì dalle 19, 30 alle 21 i volontari andranno a ritirare presso la pizzeria una trentina di pizzette per consegnarle presso i domicili segnalati.

E anche ieri i volontari hanno approfittato del giro di speakeraggio nelle vie di Quartu per diffondere il messaggio audio sul Coronavirus, per consegnare a delle famiglie in difficoltà le pizze ricevute in donazione.

“Se tutti ci diamo una mano riusciremo ad uscirne prima e meglio dalle grinfie di questo maledetto virus”, scrivono i volontari.