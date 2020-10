Coronavirus, giornata nera in Italia con 19143 casi in più: si va verso nuove “strette”

Gli aggiornamenti del Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Circa 5mila nuovi casi in Lombardia, 2.280 in Campania, 1.389 nel Lazio, 1.290 in Toscana. Balzo nelle Marche: +453. Terapie intensive italiane occupate al 15% da pazienti Covid. Oggi 19143 nuovi casi e 91 morti. Le terapie intensive crescono di 51 unità, i ricoveri ordinari di 855. I tamponi totali sono 182mila. Su 6.628 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all’11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori che sono già stati distribuiti alle regioni. Il dato è contenuto nel report settimanale del Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri dal quale emerge che la regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva – rispetto ai posti a disposizione – è l’Umbria, che ha un tasso di occupazione al 27,85%. Subito dopo c’è la Campania (21,71%) e la Sardegna (20,69%). In Lombardia la percentuale è al 15,69% mentre il tasso più basso si registra in provincia di Trento, con l’1,96%. La notizia completa sul nostro giornale partner Quotidiano.net