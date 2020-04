Coronavirus, focolaio nella casa di riposo di Torralba: dieci operatori positivi

Il Coronavirus dilaga nella struttura per anziani “Casa Bonaria” di Torralba. “Sono quattro gli ospiti risultati positivi, tre dei quali si trovano in ospedale, oltre a dieci operatori”, spiega, contattato da Casteddu Online, il sindaco Vincenzo Dore. “I lavoratori contagiati abitano a Torralba, a Thiesi, ad Ardara, a Bonnanaro, a Giave e a Cheremule. Tutti i familiari e le persone che sono entrate in contatto con loro sono già state avvisate, e i positivi si trovano nelle loro abitazioni ad osservare il periodo di quarantena. Ho già chiesto che vengano eseguiti al più presto i tamponi su tutti i 28 pazienti della struttura privata Casa Bonaria”. Il primo cittadino è netto: “Assicuro che tutte le persone positive al Covid-19 stanno bene, stanno eseguendo la terapie antivirale a casa, e le loro condizioni non destano, assolutamente, preoccupazioni. Vorrei che chi non conosce la situazione, evitasse di diffondere notizie false. Ripeto e ribadisco la necessità di stare nelle proprie abitazioni, ed uscire solo ed esclusivamente per ragioni di urgenza”.