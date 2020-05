Coronavirus, fase 2: Sardegna agli ultimi posti per numero di tamponi effettuati

E’ una situazione a macchia di leopardo, quella dei tamponi effettuati nelle singole regioni per accertare i casi di positività al coronavirus. I tamponi insieme ai test sierologici sono fondamentali per vedere come si comporta la curva della pandemia nella fase 2, quella della riapertura graduale e della convivenza con il virus. Ma quanti tamponi si fanno ogni giorno? E soprattutto se ne fanno abbastanza? La Sardegna si colloca agli ultimi posti con una media dal 22 aprile al 6 maggio di 53 ogni 100mila abitanti, secondo il dossier della Fondazione Gimbe. Fanalino di coda Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. La notizia su Q.net