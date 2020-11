Coronavirus, ecco la svolta anche per la Sardegna: “I primi vaccini pronti a gennaio”

Le prime dosi del vaccino per Coronavirus? In Sardegna arriveranno a gennaio del 2021. Non si sa ancora quante saranno ma, nei fatti, il loro arrivo rappresenta una svolta anche per l’Isola.

Ad annunciarlo, come riporta anche l’agenzia Ansa, è l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu: “Entro gennaio arriveranno le prime dosi, me l’ha garantito il commissario Arcuri”, già commissario per l’emergenza e che dovrà gestire il piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia. Una promessa-impegno arrivata, quindi, da chi dovrà trattare la distribuzione,la gestione delle scorte, la conservazione e anche la spedizione dei vaccini.