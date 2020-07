Coronavirus e stato d’emergenza prolungato in Italia, possibili scuole chiuse e zone rosse

Tecnici e ministeri lo davano per scontato da tempo e, ieri, il premier Giuseppe Conte lo ha di fatto confermato: lo stato di emergenza dichiarato dal governo il 31 gennaio scorso non scadrà il 31 luglio ma verrà prorogato con ogni probabilità fino al 31 dicembre. La decisione, che sarà presa in Consiglio dei ministri, ha scatenato le proteste delle opposizioni. A partire dal leader della Lega Matteo Salvini, che già ieri commentava: “Con tutte le attenzioni possibili, la libertà non si cancella per decreto”. Anche Giorgia Meloni (Fdi) si è espressa contro quello che definisce “uno strumento del quale il governo dispone per fare un po’ quello che vuole, accelerando dei passaggi che altrimenti avrebbero bisogno di maggiori contrappesi”. I malumori su questa misura, in particolare all’opposizione, derivano dai poteri straordinari che essa attribuisce al governo e in particolare al premier, mettendo in secondo piano il ruolo del Parlamento. Un esempio sono i Dpcm. La notizia completa con tutti i dettagli su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/politica/stato-di-emergenza-proroga-1.5311739