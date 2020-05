Coronavirus e scuola, Adinolfi: “Azzolina ora sia concreta”

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), commenta positivamente le parole del ministro Lucia Azzolina in Parlamento: “Nel corso del question time alla Camera si è avuta conferma, e come Popolo della Famiglia non possiamo che prenderne volentieri atto, del superamento del pregiudizio ideologico del ministro Azzolina per le scuole paritarie, la maggioranza delle quali scuole cattoliche. Ora Azzolina sia concreta perché se alle parole non dovessero seguire i fatti, con l’approvazione degli emendamenti giacenti in Parlamento a sostegno delle scuole paritarie presentati da tutte le forze politiche tranne il M5S, allora la delusione sarebbe enorme con conseguenze sociali e politiche inevitabili. Oggi celebriamo la vittoria come Popolo della Famiglia di una battaglia culturale: è stata riconosciuta in Parlamento da un ministro che si è sempre detto pregiudizialmente contrario, l’importante per il sistema dell’istruzione pubblica del comparto delle scuole paritarie. Ora il governo dia una risposta che non faccia scadere nel solito bluff le parole spese a favore di famiglie, insegnanti e ragazzi che meritano un intervento risolutivo”.