Coronavirus e la città deserta, i pavoni invadono via Leo a Cagliari

Approfittando del lockdown e della città deserta un gruppo di pavoni ha sconfinato dall’area verde di Monte Urpinu e ha spadroneggiato in via Leo. Le immagini degli uccelli variopinti a spasso per le strade del capoluogo hanno fatto il giro dei social