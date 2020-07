Da Tangeri a Melbourne passando per la Catalogna e Manila: dopo una nuova impennata di contagi da Covid-19, diversi Paesi hanno deciso di richiudere intere zone, bloccando i confini e reintroducendo misure restrittive per contenere la pandemia. Su scala mondiale, secondo dati ufficiali dell’Oms, il coronavirus ha già contagiato più di 12,9 milioni di persone in 196 nazioni, causando 566.128 vittime. Continua a leggere su Agi.it