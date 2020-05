Coronavirus, da lunedì test sierologico per tutti a Villasimius

Screening per tutta la popolazione. “E’ troppo comodo chiedere ai turisti il patentino sanitario e poi non sappiamo se noi stessi siamo asintomatici o meno”, dichiara Dessì, “e la stagione è alle porte. Non possiamo aspettare né lo Stato né la Regione”. Si parte giovedì prossimo. Il test è volontario. Basterà una donazione