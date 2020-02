Coronavirus, da domani un numero verde operativo in Sardegna per tutte le info

L’ATS Sardegna comunica che da domani, sabato 29 febbraio 2020, sarà operativo su tutto il territorio regionale il numero verde 800 31 13 77 dedicato alle informazioni relative al COVID-19 (malattia da nuovo coronavirus). Il numero sarà attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 20.

Si raccomanda di non chiamare nessuno dei numeri comunicati in precedenza, in quanto il numero verde sostituisce tutti gli altri numeri di telefono (che verranno disattivati).

Per le ore notturne si rimanda al numero di pubblica utilità 1500 istituito dal Ministero della Salute e al 118.