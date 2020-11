Coronavirus, nuovi contagi a Cagliari: Truzzu chiude altre tre scuole

“In seguito alla segnalazione di nuovi casi di positività al Covid 19 appena comunicati dalla direzione scolastica, abbiamo disposto la chiusura preventiva delle scuole primarie di via Castiglione, via Flavio Gioia e via Machiavelli da domani e fino al 12 Novembre”, l’annuncio del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza ed evitare l’ulteriore diffusione del contagio in un momento in cui i casi sono in continuo aumento”, conclude il primo cittadino.