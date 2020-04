Coronavirus, chi sta perdendo il lavoro a causa del lockdown

La sospensione, anche se temporanea, delle attività produttive per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid-19 ha causato per 3,7 milioni di lavoratori il venir meno dell’unica fonte di reddito familiare. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, secondo cui ad essere più colpite sono le coppie con figli (1.377 mila, 37%) e i genitori “soli” (439 mila, 12%) con il rischio di non riuscire a fronteggiare le spese quotidiane. Un dato preoccupante se si considera che ben il 47,7% dei lavoratori dipendenti dei settori “che hanno chiuso” guadagnava meno di 1.250 euro mensili e il 24,2% si trova addirittura sotto la soglia dei mille euro.

