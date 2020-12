Coronavirus, cala ancora il numero dei casi ma l’indice di positività risale oltre 10%

Scendono oggi i casi nuovi di positività al Covid, 12.756 rispetto ai 14.842 di ieri. E scende anche il numero dei decessi delle ultime 24 ore, sono stati 499 quando ieri erano stati 634, per un totale di 61.739 dall’inizio dell’epidemia. ‘Boom’ di pazienti guariti o dimessi, altri 39.266 (ieri erano stati 25.497), per un totale di 997.895. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Si riduce il numero degli attuali positivi, -27010, per un totale di 710.515, mentre con i nuovi casi di oggi il totale delle persone colpite da coronavirus è di 1.757.394 unità. Sono stati 118.475 i tamponi processati per il coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila in meno di ieri. L’indice di positività è così salito al 10,7%, quando ieri era stato del 9,9%. Continua a leggere su Agi.it