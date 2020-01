Coronavirus, a Roma altri 12 ricoverati per i test: ecco cosa è il virus, i sintomi e le cure

Coronavirus, a Roma altri 12 ricoverati per i test: ieri il governo Conte ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria nazionale. ma cosa è il coronavirus? Il nostro giornale partner Quotidiano.net ha pubblicato un vademecum preciso: “Il virus, battezzato 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) è stato identificato per la prima volta a Wuhan l’anno scorso e si ritiene sia passato dagli animali agli esseri umani in un mercato ittico, Wuhan Huanan, ora chiuso, dove si vendeva anche carne di animali selvatici. E’ ormai accertata la possibilità di trasmissione tra gli esseri umani. L’agente patogeno è un coronavirus, della famiglia dei virus a cui appartengono anche quello della Sars (la sindrome respiratoria acuta severa) e la Mers (la sindrome respiratoria del M.O.).

I sintomi sono molto comuni e simili a quelli di altri virus, febbre, raffreddore e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. I morti al momento sono oltre 200, tutti in Cina. su circa 10mila casi accertati. Dai dati diffusi finora, le vittime sono in prevalenza anziani o persone con problemi di salute preesistenti”.

