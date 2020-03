Coronavirus, a Cagliari i giovani hanno capito

Sono giovani, giovanissimi, catapultati in questa spaventosa situazione legata alla pandemia, studiano, lavorano, si occupano di politica e di impegno in campo sociale, per loro è un momento drammatico e inaspettato, limita il loro raggio d’azione abituale, ma nella difficoltà hanno scoperto un modo alternativo per continuare a stare insieme, confrontarsi sulle tematiche attuali, studiare e promuovere nuove iniziative nella prospettiva di un futuro migliore.

A raccontarci i particolari di questa esperienza, è Andrea Masala, 27 anni di Cagliari, la sua è una riflessione profonda e coinvolgente: “2020, un anno come tanti pensavano i giovani che si sono trovati a dover affrontare un problema che non gli ha mai riguardati, Guerre, malattie, sempre così lontane e così remote ma ora il Covid19 ha cambiato tutto. Il gruppo giovani attivisti cagliaritani sta cercando di rimanere in contatto con tanti giovani che ne fanno parte e non, che vogliono lasciare un gesto profondo per non dimenticare mai quello che sta capitando nel mondo; non un film, ma una realtà che ci cambierà dentro la nostra anima. Antonella, Greta, Tamara, Paola, Elisa, Veronica, Elisabetta, Valeria, Giulia,Celeste, Mattia, Massimiliano, Luca, Federico, Michele, Giacomo, Edoardo, Matteo, Gabriele, Giorgio, Alessandro e Andrea. Continuano a pensare allo studio, a sentirsi con gli amici tramite internet, continuano a lavorare da casa, qualcuno/a vorrebbe correre dalla sua ragazza o proprio ragazzo per abbracciarsi anche per un attimo, piccoli allenamenti per non perdere la condizione fisica, pensano ai nonni e il non poterli vedere per la loro sicurezza e la propria. Tantissimi giovani che rimangano a casa, perché ormai hanno capito che può salvare la propria vita e quella degli altri. Ieri notte, dopo aver ascoltato il papa in diretta nazionale hanno lasciato una luce, una candela accesa per qualche minuto per ringraziare i medici, le forze dell’ordine e i volontari per il loro grandissimo impegno e professionalità nel non abbandonarci e non perdere la pazienza con chi ancora non ascolta. I giovani hanno capito la preoccupazione che riveste il mondo per questa pandemia e non hanno perso le speranze e sanno che tutti insieme ce la possiamo fare. Fortza Paris. Fortza mundu”.

Una rete di giovani che dopo aver ascoltato le parole del Papa, si sente ancor più solidale e vicina in un momento in cui sembra molto difficile rincuorarsi a vicenda e coinvolgere sempre più coetanei in un progetto di vita migliore.