Coronavirus, 205 i contagi in Italia: intanto ripartono i treni al Brennero

A Cremona la terza vittima: una paziente oncologica. Dopo Torino e Milano, il virus arriva a Venezia, dove è stato sospeso il Carnevale. Il governo emette un decreto per arginare il contagio. Scuole chiuse in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Stop a tutte le manifestazioni sportive. Chiuse le università in Veneto e Lombardia. Conte: “Evitiamo il panico, non serve a nessuno”