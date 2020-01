Corona virus: sale a 41 il numero di morti

Oltre mille contagiati in Cina. Pechino impone la quarantena nelle città della provincia di Hubei e dispone test in tutto il Paese per i passeggeri di voli, treni e bus. Un malato a Melbourne. Positive due persone in Malaysia. Confermati anche i tre sospetti in Francia, i primi in Europa