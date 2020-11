Coprifuoco in Sardegna, ecco il modulo di autocertificazione per chi deve spostarsi dalle 22 alle 5. Come previsto dal nuovo DPCM, a partire da domani VENERDì 6 NOVEMBRE, per gli spostamenti previsti nella fascia oraria che va dalle 22 alle 05 sarà necessario portare con se l’autodichiarazione. Si potrà uscire di casa solo per: comprovate esigenze lavorative; motivi di salute; altri motivi ammessi dalle vigenti normative.

Trovate il modulo editabile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf “Vi invito ad osservare scrupolosamente le regole in modo da non incorrere in inutili sanzioni- spiega la sindaca di Pula Carla Medau su Fb-