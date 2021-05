Coprifuoco, Draghi: “Subito alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte e fine dal 21”

Mario Draghi scandisce la road map per l’eliminazione del coprifuoco. “Subito alle 23, poi dal 7 giugno spostato a mezzanotte e fine dal 21”. In pratica, a ridosso dell’inizio dell’estate tutta l’Italia dirà addio al coprifuoco e si potrà tornare a circolare liberamente 24 ore su 24. Il calo netto dei contagi Covid ha spinto il premier ad avanzare queste proposte durante la cabina di regia. E, da giugno, si potrà tornare a consumare al bancone dei bar, e non solo nei tavolini all’esterno. Insomma, un’accelerata in piena regola per riaprire, dopo oltre un anno, tutto il Paese.