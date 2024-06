Coppia uccisa a Fano, confessa il figlio Luca Ricci: non gli davano più soldi 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una terribile svolta è giunta in queste ore sul caso della coppia uccisa a Fano. Il figlio 50enne, Luca Ricci, dopo diverse ed estenuanti ore di interrogatorio ha confessato di aver ucciso con una corda la madre Luisa Marconi, 70 anni, e di aver e colpito a martellate il padre Giuseppe Ricci, 75 anni. All’origine dell’insano gesto una questione di soldi: sembra che la coppia, infatti, avesse già perso la casa per ripagare gli ingenti debiti del figlio, attualmente separato e padre di due figli. All’ennesima richiesta e al rifiuto da parte dei genitori, l’omicidio. Il 50enne aveva chiesto ben 60 mila euro per un’attività andata male. Prima avrebbe ucciso la madre, con la quale era scoppiata la discussione, e poi il padre, che non è riuscito nemmeno a difendersi. Stando alle prime ricostruzioni, Ricci – dopo averlo uccisi- sarebbe tornato a dormire e il mattino seguente ha accompagnato il figlio a scuola per dei corsi di recupero. Al ritorno, è stato lui a chiamare le forze dell’ordine dicendo che i genitori non rispondevano. Poi, la macabra scoperta.