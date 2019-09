Coppia scomparsa a Piacenza, catturato Massimo Sebastiani: nessuna traccia di Elisa Pomarelli

È stato rintracciato dai Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza Massimo Sebastiani, sospettato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli. L’uomo e’ stato portato in una caserma dell’Arma. Per giorni oltre 100 uomini tra carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e del soccorso alpino (50 persone per ogni turno tra le sei e le otto ore) sono state impegnate nell’area attorno al comune di Gropparello per rintracciare Sebastiani, 47 anni, operaio tornitore, e la Pomarelli, 28enne impiegata nell’ufficio di assicurazioni del padre. Continua a leggere la notizia sul sito dell’Agi: https://www.agi.it/cronaca/coppia_scomparsa_rintracciato_sebastiani-6146630/news/2019-09-07/