Coppia australiana chiama la figlia “Oliena” dopo una vacanza a Su Gologone

Oliena – Coppia australiana chiama la loro figlia Oliena in omaggio al territorio dove, 10 anni fa, hanno espresso il desiderio di avere un figlio: in questi giorni sono in vacanza nel centro nuorese, con la piccola che oggi ha quasi otto anni e che ha ricevuto dall’amministrazione comunale un libro sulla storia del Comune. Rimarranno legati per sempre alla terra sarda, un rapporto unico e speciale che portano nel cuore ed esprimono ogni volta che chiamano la figlia, Oliena. “Volentieri condividiamo la storia di Oliena Williamson” racconta il Comune “una bella bimba australiana di quasi 8 anni.

Ormai 10 anni fa i suoi genitori, in vacanza in Sardegna, hanno soggiornato qui da noi ad Oliena presso l’Hotel Su Gologone, e visitando l’albergo sono rimasti così colpiti dalla “terrazza dei desideri” da esprimere il desiderio di avere presto una bambina che “tardava ad arrivare”. Qualche tempo dopo la bimba è nata per davvero e, a ricordo di quel particolare momento, hanno quindi deciso senza esitazioni di chiamarla Oliena.

Dopo 10 anni, proprio in questi giorni tutta la famiglia è tornata in Sardegna, scegliendo di soggiornare nello stesso hotel con la bambina che ha quasi 8 anni”. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono andati a conoscerla di persona, un omaggio alla piccola e alla sua famiglia arricchito con un libro in regalo sulla storia del Comune.