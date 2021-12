Coppa Italia, il Cagliari ritrova la vittoria: 3 a 1 al Cittadella

Con un perentorio 3 a 1 il Cagliari supera l’ostacolo Cittadella e supera i sedicesimi di finale di coppa Italia. A segno Deiola, Ceter e Gaston Pereiro, accorcia le distanze Donnaruma proprio a pochi minuti dal termine. Squadra rivoluzionata da Mazzarri che sceglie il turn over in vista dell’importante sfida di campionato che sabato sera alla Unipol Domus vedrà i rossoblu’ impegnati contro l’Udinese. Spazio alle cosidette seconde linee che all’inizio trovano nel Cittadella un avversario ben disposto in campo e con un atteggiamento non certo rinunciatario. Ma al 16′ sugli sviluppi di un cross di Zappa è Deiola a trovare la zuccata vincente, poi è la volta di Ceter che ribadisce in rete un gran tiro di Lykogiannis, si va al riposo con il Cagliari sopra di due reti. Nel secondo tempo altre occasioni per i rossoblu’ che trovano il terzo goal con Gaston Pereiro e quindi il goal nel finale di Donnaruma. Da segnalare la bella prova di Ceter e Deiola e l’esordio di Desogus. Un risultato che serve soprattutto a rigenerare i rossoblu’ dal punto di vista mentale, soprattutto in vista della gara di sabato contro l’Udinese.