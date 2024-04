Contromano, senza patente e assicurazione si schianta contro un’auto a Selargius: giovane balordo multato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha collezionato alla guida un vero e proprio record di infrazioni: senza patente, con l’assicurazione della macchina scaduta e contromano. Un giovane di Selargius è finito nei guai dopo un grave incidente che ha provocato nella centralissima via Gallus. Ha azzardato un sorpasso, invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con la Bmw guidata da un artigiano 46enne selargino, Giuseppe Cauli. L’impatto è stato molto forte, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Ad avere la peggio è stato Cauli: “Sette giorni di cure, collare e bruciature varie sul corpo legate all’esplosione dell’airbag”. Poteva andare molto peggio, certo. Nei minuti successivi allo schianto ha prevalso la tensione: “Il giovane si è allontanato, lasciando la macchina devastata in mezzo alla strada, poi dopo un po’ è tornato”. Proprio quando sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina. Ai militari è bastato poco per capire chi avevano davanti: il ragazzo, infatti, un ventenne, era già stato beccato al volante di macchine pur non avendo nessun titolo di guida. Per lui è scattata la multa e l’auto è stata sequestrata.

“I danni che mi ha provocato all’auto ammontano almeno a diecimila euro”, spiega Cauli, che è stato portato al Santissima Trinità in codice giallo per essere visitato e curato. “Spero di essere risarcito anche per i danni fisici”.