Contromano a zig zag sulla 125, drammatico incidente mortale: un morto e un ferito nello schianto

Contromano sulla 125, drammatico incidente mortale nel sabato sera. Circa una un’ora fa un’Alfa Romeo 147 guidata da un uomo si è immessa contromano sulla 125 var, direzione Cagliari e dopo aver schivato fortunosamente qualche autovettura che procedeva correttamente nella direzione consentita, è andata a impattare contro una Fiat Punto al km 25, poco prima delle gallerie. Il responsabile dell’incidente è deceduto sul colpo e i vigili del fuoco stanno cercando ora di estrarlo dalle lamiere, mentre l’autista della Fiat Punto, era diretto verso il suo paese d’origine cioè Villasimius, avrebbe gravi danni agli arti inferiori. Sul posto per i rilievi sono presenti i carabinieri del radiomobile di Quartu Sant’Elena, di Maracalagonis e di Selargius per i per i rilievi, la ricostruzione dell’evento e la gestione del traffico in questo momento molto complessa.