Svolta sulla sicurezza a Pula: via ai controlli della polizia locale anche di notte

Pula – Più controlli sul territorio: Polizia Locale al lavoro anche di notte. Al fine di garantire maggiore sicurezza durante la stagione estiva, l’Amministrazione Cabasino ha istituito il servizio notturno degli agenti della municipale. “La sicurezza dei cittadini è una priorità per l’Amministrazione che continua a lavorare attivamente per potenziare gli strumenti di controllo del territorio – spiega il Sindaco Walter Cabasino – Il servizio partirà, in via sperimentale, dal mese di luglio e resterà attivo fino a metà settembre. Si tratta di una novità molto importante per una cittadina turistica come Pula”. Gli agenti impegnati sul territorio si occuperanno di: incrementare la sicurezza dei cittadini e dei turisti; potenziare il controllo del territorio, non solo del centro storico ma anche dei parchi cittadini e delle zone più periferiche. Intervenire in caso di incidenti stradali e a seguito di segnalazioni o chiamate da parte dei cittadini.