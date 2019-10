“Controlli continui e l’aiuto dello psicologo, così i cagliaritani possono convivere con la psoriasi”

La vita viene modificata e, in alcuni casi, si può tranquillamente parlare di “sconvolgimento” quando arriva la psoriasi. La malattia che aggredisce la pelle principalmente da adulti – ma sono numerosi anche i casi di bimbi alle prese con screpolature e squamature – c’è, ovviamente, anche tra i cagliaritani. In tanti sono seguiti dagli esperti dell’ospedale stampacino San Giovanni di Dio, in quel piano terra che ospita il reparto di Dermatologia. Cristina Mugheddu, 43 anni, è una delle dottoresse dermatologhe che lavorano nella struttura: “La psoriasi non è più la malattia dei sani, oltre ai classici problemi alle articolazioni arrivano anche complicazioni cardiometaboliche, ed è giusto che i pazienti cerchino un centro specializzato per inquadrare la malattia a trecentosessanta gradi”. Già, ma come conviverci? “Noi consigliamo al malato di farsi aiutare anche da uno psicologo o da uno psichiatra”, visto che si tratta di una malattia “molto invalidante perchè si vede e può portare ad un ‘ritiro sociale'” tutt’altro che positivo, anzi. Le medicine, quindi, devono viaggiare in parallelo con il supporto di esperti che “curano”, per così dire, la mente di chi si osserva allo specchio e fatica, molto, a riconoscere il proprio corpo “infestato” da tante infiammazioni.

E i bimbi, poi, devono essere tutelati ancora di più: “I loro genitori devono sapere che si tratta di una psoriasi di ‘tipo 1’, che ha un esordio precoce e che non è una malattia invalidate ‘tout court’, anzi, si può curare in pochi mesi. I piccoli hanno tempi di risposta ai farmaci più rapidi rispetto agli adulti”, spiega la Mugheddu. “Non si deve mai perdere la speranza o cadere in meccanismi di disperazione, la psoriasi può essere curata”, ovviamente anche grazie all’aiuto “di uno psicologo”. E i tempi di guarigione, se nei piccoli e negli adulti – seppur con tutte le distinzioni del caso – sono molto rapidi, per quanto riguarda i controlli e le verifiche la parola “fine” non arriva mai: “Abbiamo pazienti che continuiamo a seguire anche da quindici anni, la psoriasi è una patologia che va seguita” e monitorata “nel tempo”.