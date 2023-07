Conto alla rovescia per la prima Cena in bianco a Cagliari, appuntamento in piazza del Carmine

Appuntamento alle 20 in piazza del Carmine a Cagliari per la prima edizione della “𝑪𝑬𝑵𝑨 𝑰𝑵 𝑩𝑰𝑨𝑵𝑪𝑶” a Cagliari.

“Tutti insieme apparecchieremo le nostre tavole, creando una cartolina unica della nostra bella Città, una suggestiva “camera da pranzo a cielo aperto”, tutta in bianco, all’insegna della socialità e del rispetto per il territorio”, spiegano gli organizzatori.

“Cena in Bianco”, 𝐞̀ 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢. Una cena seduti “fai da te”, tradizionale e molto italiana, aperta a tutti, grandi e piccini, di tutti e per tutti, gratuita per i partecipanti, all’insegna dei valori di convivialità e condivisione, 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆 𝒂𝒎𝒃𝒂𝒔𝒄𝒊𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒆𝒊 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 5 “𝑬” 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒐𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒍’𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂: 𝑬𝒕𝒊𝒄𝒂, 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂, 𝑬𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒂, 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝑬𝒍𝒆𝒈𝒂𝒏𝒛𝒂.

Un solo codice colore per la tavola e per l’abbigliamento, il bianco, il colore base ed il più fotografico di tutti, che unisce le persone esaltandone i volti e le personalità”.

Il motto della serata è: 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐈𝐎 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀, 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐞!

“La nostra Città oggi si prepara quindi a vivere una serata unica e magica: tutti i cittadini, inquilini della nostra meravigliosa Città e tutti gli ospiti in città sono invitati ad essere protagonisti attivi e non semplici spettatori, vestendo di bianco con una tavolata speciale, una delle piazze più belle della città. Ricordiamo a tutti – dicono gli organizzatori – le poche e facili le regole per poter partecipare a questa prima “Cena in Bianco”:

è una cena “fai da te”, ognuno si prepara e porta tutto da casa;

ognuno prepara l’allestimento per la propria tavola: candele, fiori, lanterne, centritavola, segnaposti, menu e bolle di sapone;

ogni partecipante (meglio un gruppo) porta tavolo (rettangolare o quadrato con un lato non maggiore di 80 cm.), sedie, tovaglia e tovaglioli in tessuto, posate in metallo (coltelli con la punta arrotondata), piatti in ceramica, bicchieri in vetro (assolutamente vietati carta e plastica); ognuno sceglie il proprio menù e lo prepara;

in tavola solo acqua, vino e bibite per i più piccoli (assolutamente vietati i superalcolici);

𝐨𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐳𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐯𝐢𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢, il luogo deve rimanere pulito come lo si è trovato.