Conto alla rovescia per la nuova via Roma, l’archistar Boeri: “A Cagliari una promenade verde al posto di 14 corsie”

Conto alla rovescia per la nuova via Roma. Ad annunciarlo è l’archistar Stefano Boeri nel proprio profilo Facebook, parlando di “una promenade verde e ombreggiata al posto di 14 corsie asfaltate” in una zona simbolo della città.

L’annuncio della partenza del cantiere del progetto “Una promenade verde per il lungomare di Cagliari” – presentato dal raggruppamento temporaneo di Mate Società Cooperativa, Stefano Boeri Architetti, StudioSilva, S.T.P., MIC-HUB, con l’archeologo Demis Massimiliano Murgia, dopo la gara vinta per la ridefinizione del waterfront di Cagliari.

Il progetto prevede la riqualificazione della passeggiata di via Roma, un intervento sul fronte del porto e la sistemazione di piazza Matteotti, “proponendo di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare di Cagliari attraverso una promenade verde che riprenda l’originaria funzione ottocentesca di Via Roma”, dichiara Boeri. “a partire dalla tradizione cagliaritana dei viali alberati, il progetto definisce uno spazio pubblico continuo, pedonale e ombreggiato che funzioni da “polmone verde” ed elemento connettore tra la stazione e piazza Ingrao e tra la città e il mare.

“Non dobbiamo perdere un minuto di più nel riempire le nostre città di piante”, aggiunge il noto architetto milanese, “ovunque sia possibile abbiamo bisogno di alberi, arbusti, rampicanti che ombreggino i luoghi dove abitiamo e ci riparino dal sole, che assorbano il veleno prodotto dal traffico, che trasformino l’anidride carbonica in ossigeno. Sostituire i parcheggi a raso con filari, realizzare prati sui tetti piani, circondare le città con boschi orbitali e attraversarle con corridoi verdi.”

La corsia lato portici di via Roma sarà presto chiusa e per almeno un paio di mesi resterà off limits alle auto. Inevitabili i disagi al traffico. La memoria dei cagliaritani torna alla pedonalizzazione sperimentale di via Roma lato portici con la concentrazione del traffico di auto sul lato mare. I lavori andranno avanti per alcuni mesi. Dopodiché il cantiere si trasferirà sulla passeggiata. A breve l’amministrazione presenterà il piano per le modifiche alla viabilità con tutti i dettagli. Per piazza Matteotti i lavori partiranno subito dopo la sagra di Sant’Efisio e si concluderanno entro la successiva sagra del 2024.