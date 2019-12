Continuità territoriale? La Sardegna resta un miraggio per le vacanze di Natale

Continuità territoriale? Ancora non ci siamo. La Sardegna, resta un sogno, un miraggio per i sardi, soprattutto nelle vacanze di Natale. Giorni di inferno, questi, per chi cerca di prenotare un volo dalla Penisola per tornare a casa per le festività. Ed è sempre la stessa storia, se non si prenota con largo anticipo. Ad oggi con Alitalia non ci sono più voli da Milano per Cagliari nelle date 18, 19, 20, 21, 23 e 24. Per mettere piede nell’Isola con la stessa compagnia restano ancora posti dal 25 in poi.

Da Roma a Cagliari? Date off limits dal 20 al 22, zero posti dal 27 al 30 dicembre nella tratta Cagliari Roma. Da Alghero alla Capitale? Nessun volo il 26, 27, 29, 30. Milano – Alghero? Niente dal 19 al 23 e dal 26 al 29.

Resistono i voli con le compagnie low cost come Ryanair ovviamente con prezzi poco abbordabili e orari spesso a dir poco difficoltosi.

Da Olbia per la Penisola e viceversa con Alitalia? Il sistema alla prova della cronista dà errore “siamo spiacenti ma non è stato possibile procedere con l’operazione richiesta. Ti invitiamo a riprovare.”