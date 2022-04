Continuità territoriale in Sardegna, l’annuncio di Ita: “In vendita i voli dal 15 maggio”

Continuità territoriale in Sardegna, c’è la svolta con l’annuncio di Ita Airways: “Da oggi in vendita i voli in continuità territoriale con la Sardegna da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Alghero, Olbia, Cagliari e viceversa per volare dal 15 maggio. Inizialmente sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio, nel corso dei primi giorni della settimana prossima sarà possibile effettuare l’acquisto su tutti i canali di vendita, come il sito ita-airways e il call center. Ecco quante sono le tratte disponibili: 3 voli al giorno per Alghero sia da Fiumicino che da Linate e viceversa 3 voli al giorno per Olbia da Fiumicino e viceversa che diventano 4 nei mesi di luglio e agosto 3 voli al giorno per Olbia da Linate e viceversa che diventano 4 nei mesi da giugno a settembre 7 voli al giorno per Cagliari da Fiumicino e viceversa da maggio ad ottobre, 6 voli al giorno da novembre 4 voli al giorno per Cagliari da Linate e viceversa da maggio a giugno; 5 voli nel mese di luglio, 6 voli da agosto ad ottobre e 4 voli da novembre Con questi voli Ita “garantirà i voli giornalieri con la Sardegna su tutte le sei principali rotte in continuità territoriale dai tre aeroporti sardi assicurando così la mobilità e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da Ita e dai suoi vettori partner. Nonostante il momento di profonda incertezza anche a livello mondiale, la Compagnia di bandiera ha deciso di volare senza compensazioni da parte della Regione Sardegna garantendo egualmente un servizio pubblico a sostegno della popolazione sarda per dimostrare la sua volontà di contribuire fattivamente al Sistema Paese ed essere un pilastro per la connettività e lo sviluppo economico dell’Italia. Continueremo a lavorare insieme a tutti gli stakeholder coinvolti per permettere che tale operazione rappresenti un’opportunità di valorizzazione delle attività a lungo termine”.

L’annuncio della compagnia trova già il plauso dei parlamentarsi sardi. Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, afferma che “la notizia che Ita voglia impegnarsi per la continuità territoriale è ottima e si può riprendere il discorso interroto con Alitalia di pubblico servizio essenziale per i sardi, gli emigrati ma anche per chi ma ama la nostra terra e vuole investire. Con il capogruppo in commissione Trasporti, Marco Silvestroni, e il collega Mauro Rotelli ci siamo sempre battuti in questo senso. Siamo soddisfatti e continueremo a lavorare in questa direzione”.