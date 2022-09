Continue vessazioni all’anziana moglie, 80enne allontanato da casa ad Arbus.

Anche a una certa età si può esprimere un eccesso di aggressività nei confronti della propria coniuge. Così, nella mattinata di ieri ad Arbus, i carabinieri hanno notificato a un 80enne del luogo, pensionato con precedenti denunce a carico, un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari – Ufficio GIP, su conforme richiesta della locale Procura. Si tratta dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. Il naturale sviluppo di un fascicolo inoltrato dai militari all’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Queste procedure, mediamente molto efficaci nel tutelare le vittime, procedono per gradi e crescono sino alla carcerazione, man mano che il destinatario si dimostri sempre più indisciplinato. Per cui l’80enne dovrà cercarsi una nuova sistemazione altrove, modificando consolidate abitudini di vita e tenendosi a debita distanza dalla moglie, che evidentemente non ne poteva più di sopportare le vessazioni del marito. Qualora l’uomo non dovesse adempiere a tali prescrizioni potrebbe in breve finire dapprima agli arresti domiciliari altrove e poi a Uta.